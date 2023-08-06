За пару дней предотвращено более 10 попыток поджогов военкоматов по всей стране от Санкт-Петербурга до Находки

/Происшествия/

По данным СМИ, поджигателями оказывались шантажируемые мошенниками пожилые люди. Они перевели аферистам все сбережения, а затем получили "заманчивое" предложение: бросите бутылку с зажигательной смесью в военкомат и вернем деньги обратно.

Преступники представлялись сотрудниками российских силовых структур.

Депутат Госдумы Иван Демченко прокомментировал эти события на встрече с земляками.

«Известно, что такие колл-центры при попустительстве киевского режима работают в Украине, спонсируя за счет обмана россиян неонацистские формирования.

Поэтому ничего удивительного в том, что они толкают пенсионеров на преступление, стараясь посеять в российском обществе панику и создать картинку "протеста". Цинично и мерзко так поступать, играя на доверчивости стариков!»

Чтобы впредь подобных инцидентов не происходило, в ходе весенней сессии Государственная Дума РФ приняла поправки, обязывающие банки возмещать похищенные со счетов средства.

Как отметил депутат, финансовые организации теперь должны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать перевод мошеннику, даже если обманутый клиент формально выразил на него согласие.

Такие операции смогут замораживать на два дня.

Это даст время жертве прийти в себя, связаться с родственниками и правоохранительными органами, таким образом сохранив сбережения.

- Значит, украинские колл-центры не смогут манипулировать жертвами, не только лишая их сбережений, но и толкая на тяжкое преступление. При этом, конечно же, нужно оставаться бдительными и не верить на слово звонящим. Напомните об этом своим родным! - обратился к землякам Иван Иванович.