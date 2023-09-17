Следователи Новороссийска направили в суд уголовное дело о краже

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25-летний местный житель при помощи эвакуатора похитил автомобиль, припаркованный на одной из улиц города.

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

По данным следствия, обвиняемый на одной из улиц города заметил припаркованный автомобиль марки «ВАЗ-21150», который находился там продолжительное время. Отбуксировать транспортное средство самостоятельно у мужчины не получилось. Введя в заблуждение водителя эвакуатора, злоумышленник воспользовался услугами спецтехники. Похищенный автомобиль обвиняемый разобрал на запчасти и в последствии продал, вырученные деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба потерпевшему составила 200 тысяч рублей.

На период предварительного следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.