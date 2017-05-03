Установлена причина пожара в посёлке Бубновке Иркутской области

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Дознаватели надзорной деятельности и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, в течение нескольких дней работавшие в посёлке Бубновке, установили причину пожара, уничтожившего 28 апреля большую часть населённого пункта.

По итогам проверок жилой зоны, электропроводов и очагов пожара, по результатам многочисленных опросов местного населения, специалистами сделано окончательное заключение – возгорание в посёлке Бубновке началось в результате перехлёста электропроводов из-за сильного ветра. Произошло замыкание. Искры, попавшие при этом на сухую траву вблизи жилых строений, привели к пожару. В условиях ураганного ветра и жаркой сухой погоды огонь распространился по посёлку очень быстро.

- Происшествию способствовало наличие неубранной вовремя сухой растительности в населённом пункте, несвоевременное принятие мер со стороны энергоснабжающей организации по отключению электроснабжения, несмотря на предупреждения Иркутского гидрометцентра и рекомендации Главного управления МЧС через единые дежурно-диспетчерские службы руководству муниципальных образований, - прокомментировал начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.

При установлении причины крупного пожара проверялось множество версий, в том числе короткое замыкание в одном из жилых домов, детская шалость, неосторожное обращение с огнём. Основной версией был пал сухой растительности, который, по словам местных жителей, устроил их односельчанин. С последним работали дознаватели, выясняя обстоятельства. В ходе работы все эти версии не нашли подтверждения.

- В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременную уборку территории и отключение электроснабжения. Материалы будут направлены в следственные органы для дальнейшей работы, - сказал Виктор Пашков.

Источник: МЧС Иркутской области