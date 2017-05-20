В Дагестане обнаружена бомба мощностью 10 кг тротила

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Оружие, боеприпасы и самодельную бомбу мощностью десять килограммов в тротиловом эквиваленте нашли на месте столкновения с боевиками в дагестанском селе Карамахи.

Также были обнаружены предметы атрибутики запрещенной на территории России террористической организации и снаряжение для длительного пребывания в горных лесах.

Ранее Муниципальная новостная лента сообщала, что в селении Карамахи Буйнаского района Дагестана ликвидированы четверо боевиков, которые отказались сложить оружие. По предварительным данным, среди уничтоженных боевиков - лидер бандгруппы Н. Атаев. Позже пресс-центр Национального антитеррористического комитета подтвердил данную информацию.

После этих событий Республиканское следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц), ст.222.1 (незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц), ст.223 (незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц) и ст.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц). Следственные действия продолжаются.

Источник: Кавказ Сегодня