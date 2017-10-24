В Новороссийске произошло ДТП. Один человек погиб

/Происшествия/

23 октября 2017 года в 23.30, водитель 1997 года рождения, двигаясь на автомобиле Тойота по проспекту Ленина со стороны улицы Исаева в сторону улицы Снайпера Рубахо, по предварительной версии, на закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КИА. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажир КИА от полученных травм скончалась на месте, водитель и пассажир КИА с ранениями различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Новороссийска напоминает, что выезд на полосу встречного движения, при возникновении ДТП приводит к тяжким последствиям в виде телесных повреждений, а в некоторых случаях к летальному исходу, как водителей, так и пассажиров. Так, в 2017 году в Новороссийске причиной гибели 5 человек и ранениями 54 участников дорожного движения стал именно выезд на полосу встречного движения.

В текущем году сотрудниками ОР ДПС Новороссийска составлено 702 административных материала за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. За данное грубейшее нарушение ПДД действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управлять транспортным средством сроком от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении – сроком на 1 год.

Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску