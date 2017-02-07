ГИБДД Новороссийска проведёт профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

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В целях предупреждения дорожно-транспор тных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения, с 9 по 16 февраля 2017 года на территории города Новороссийска сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску проводит профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

За январь месяц 2017 года на территории города зарегистрировано 25 дорожно-транспор тных происшествий, в которых 5 человек погибло и 29 получили ранения различной степени тяжести. Одной из основных причин совершения дорожно-транспор тных происшествий является выезд транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения. Таких дорожно-транспор тных происшествий зарегистрировано 4, получили ранения в них 10 человек, 1 человек погиб.

Напоминаем : Кодексом РФ об административных правонарушениях за пересечение как двойной, так и одной сплошной линии предусматриваетс я два вида наказания водителей: или лишение права управления транспортным средством до 4-6 месяцев, или административный штраф, размер которого составляет от 1000 до 5000 рублей .

За повторное совершение административног о правонарушения влечет за собой ответственность в виде лишения правом управления транспортного средства на 1 год или 5000 рублей, если данное нарушение будет зафиксировано средствами фото- и киносъемки, работниками в автоматическом режиме.

Уважаемые водители! Зимой необходимо быть особенно внимательными и осторожными. Следует помнить, что несоответствие скорости конкретным погодным условиям, может выбросить трансп ортное средство за пределы дороги и, в худшем случае, на встречную полосу движения. Поэтому, не стоит допускать резкого маневрирования автомобиля, которое в условиях зимней дороги приводит к потере его устойчивости. Чтобы избежать данных ошибок, необходимо правильно выбирать скоростной режим. Напоминаем, что вождение автомобиля – это большая ответственность, поэтому необходимо адекватно оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих.

Источник: Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску