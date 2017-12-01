В Хостинском районе Сочи проводится проверка по факту смерти двух человек в результате пожара

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В правоохранительные органы Хостинского района сегодня утром поступило сообщение о возгорании частного домовладения по улице Лысая Гора в микрорайоне Светлана. При тушении пожара сотрудниками МЧС в одной из комнат второго этажа были обнаружены тела двух женщин. По данному факту следственным отделом Хостинскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, в указанном домовладении проживала местная жительница, женщина, ухаживающая за ней, и сын последней. Утром 1 декабря 2017 года соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем. С целью установления причин смерти погибших женщин назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Мужчина, который также проживал в доме, с ожогами различной степени тяжести доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Причины возгорания устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю