/Происшествия/

В Крымском районе служебная собака помогла сотрудникам полиции раскрыть кражу

Пес по кличке Макс взял след и вывел сотрудников полиции к отрезку дороги, где злоумышленник катил похищенный мопед.

С заявлением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Крымскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил, что оставил свой мопед около домовладения, а через некоторое время не обнаружил его на месте. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошел инспектор кинолог со служебной собакой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пес по кличке Макс взял след и вывел сотрудников полиции к отрезку дороги, где неизвестный мужчина катил похищенный мопед.

Ранее судимого 36-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное транспортное средство изъяли и вернули законному владельцу. 

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Крымскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 74 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Подписано постановление О выдвижении кандидатов в совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

Внимание школьников и учителей!

В Крымском районе служебная собака помогла сотрудникам полиции раскрыть кражу

В Туапсинском районе вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма на территории Московской области

Погрузка на Северо-Кавказской магистрали выросла почти на 14% в 2017 году