В Крымском районе служебная собака помогла сотрудникам полиции раскрыть кражу

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Пес по кличке Макс взял след и вывел сотрудников полиции к отрезку дороги, где злоумышленник катил похищенный мопед.

С заявлением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Крымскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил, что оставил свой мопед около домовладения, а через некоторое время не обнаружил его на месте. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошел инспектор кинолог со служебной собакой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пес по кличке Макс взял след и вывел сотрудников полиции к отрезку дороги, где неизвестный мужчина катил похищенный мопед.

Ранее судимого 36-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное транспортное средство изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Крымскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю