 На стенах жилых домов на территории городов Сочи и Новороссийска обнаружили коричнево-мраморного клопа

/Происшествия/

В связи с выявлением в ноябре 2017 года на стенах жилых домов на территории городов Сочи и Новороссийска коричнево-мраморного клопа, Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2018 год запланировано проведение контрольных карантинных фитосанитарных обследований территорий Краснодарского края и Республики Адыгея в целях установления (уточнения) границ карантинной фитосанитарной зоны или зоны, свободной от карантинного объекта – коричнево-мраморного клопа.

Учитывая, что коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15 ?С до 33 ?С, а оптимальной температурой для развития коричнево-мраморного клопа является температура от 20 ?С до 25 ?С, начало контрольных карантинных фитосанитарных обследований запланированы с первой декады апреля на Черноморском побережье, а в дальнейшем по всему Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Из средств массовой информации известно, что вспышки массового размножения коричнево-мраморного клопа на территории Грузии и Абхазии были отмечены еще со второй половины 2015 года. Путями распространения коричнево-мраморного клопа являются: естественный – в поисках партнера, растений-хозяев, мест для откладки яиц, но основным путем его распространенияявляется с растительной продукцией, с растениями (саженцами), а также с транспортными средствами и перемещаемыми грузами из зон его естественного распространения.

Насекомое может повреждать до 100 видов растений – практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, декоративные растения, сорную растительность,

В связи с тем, что коричнево-мраморный клоп является новым карантинным объектом для Российской Федерации, Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведена определенная работа по информированию исполнительных органов Краснодарского края, муниципальных образований города Сочи и города Новороссийска, руководителей ФГБУ «Сочинский национальный парк» и ФГБУ «Кавказский государственный биосферный заповедник» для принятия мер по мониторингу территорий и своевременного принятия мер борьбы при выявлении вредителя. Размещена информация о выявлении карантинного объекта с его описанием, характеристикой повреждений на официальном сайте Управления и иных СМИ: Макс Портал, Кубань 24, Регион Onlin, Кубанские новости, Юга.ру, Агробук, Vevbi.ru, Новороссийский портал.

Для информирования населения о новом карантинном вредителе,Управлением изготовлены и распространены листовки, в которых указаны телефонные номера специалистов Управления для направления информации о местах выявления вредителя. Сотрудниками Управления в г. Сочи проведены рабочие встречи соспециалистами ФГБУ «Всероссийский НИИ по карантину растений», специалистами департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности г. Сочи по вопросам распространения и мер борьбы с карантинным вредителем.

Коричнево-мраморный клоп является теплолюбивым насекомым, поэтому до начала активизации его жизнедеятельности, в феврале-марте текущего года уполномоченными должностными лицами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея уже проводятся и будут проведены плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков с целью выявления мест зимовки вредителя с последующим принятием мер по уничтожению насекомых доступными механическими способами. Проводится мониторинг территорий по основным направлениям движения транзитного транспорта из зон естественного распространения вредителя и мест компактного произрастания растений-хозяев для коричнево-мраморного клопа, для последующего проведения карантинных фитосанитарных обследований.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея призывает граждан, юридические лица, индивидуальных предпринимателей для предотвращения распространения опасного карантинного вредителя по территории наших регионов, при его выявлении применять мерыборьбы любым доступным методом, а так же информировать о местах его выявления Управление.

Источник: Росельхознадзор