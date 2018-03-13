Меры безопасности усилены на железнодорожных переездах СКЖД

/Происшествия/

За 2 месяца 2018 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 4 ДТП на переездах, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий.

В результате ДТП 1 человек погиб и 2 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было

4 пострадавших.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в январе-феврале 2018 года совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 72 рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали 316 нарушений правил дорожного движения. В отношении 27 водителей сотрудниками ГИБДД приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Кроме того, усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах 207 бесед, в которых приняли участие 4720 водителей. На железнодорожных переездах водителям в ходе рейдов раздали около 6,5 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и напоминает, что внезапные совместные рейды с ГИБДД по выявлению нарушителей на переездах будут регулярно проводиться во всех регионах магистрали.

Источник: пресс-служба СКЖД