Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует...

/Происшествия/

В связи с установившейся теплой погодой увеличилось число на дорогах таких транспортных средств, как мотоциклы, квадроциклы, скутеры и мопеды. На сегодняшний день – это самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия.

В 2017 году по вине водителей мототранспорта произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибло, 25 получили ранения различной степени тяжести.

Закон разрешает управлять мопедом лицам, достигшим 16-летнего возраста, но только пройдя курс обучения в соответствующей образовательной организации и получив в ГИБДД водительское удостоверение категории «М». С 18 лет таким транспортом могут управлять лица, имеющие право на управление ТС следующих категорий «А», «А1», «В», «В1».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль и напоминают, что за управление таким водителем мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. При этом транспортное средство задерживается и помещается на спецстоянку. Если же водитель - несовершеннолетний (младше 16 лет), то ответственность за него несут родители и опекуны. И именно они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

В период весенних каникул Госавтоинспекторы призывают родителей помнить и разъяснять детям, что велосипедистам в возрасте до 14 лет Правилами дорожного движения запрещен выезд на проезжую часть. Также следует уделять внимание средствам защиты велосипедиста (шлем, наколенники, налокотники), использованию световозвращающих элементов, а также оснащению велосипеда катафотами, запрещена езда на велосипеде, не держась за руль или хотя бы одной рукой, а также перевозка пассажиров.

Берегите себя и своих близких!