В Новороссийске водитель автомобиля «Опель» допустил наезд на пешехода

/Происшествия/

12 апреля 2018 года, в 18 часов 30 минут в Новороссийске на улице Губернского имело место дорожно – транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход, девочка, 2013 года рождения, была доставлена в лечебное учреждение.

С начала 2018 года на территории города Новороссийска с участием детей произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 несовершеннолетних получили ранения.

Уважаемые водители, будьте особенно бдительны, наступили теплые дни, приближается летний сезон, помните, что дети могут появиться на проезжей части неожиданно, их поступки непредсказуемы.

Уважаемые родители, будьте внимательны к поведению детей на улице. С самого раннего возраста прививайте им уважение к Правилам дорожного движения, знайте и не нарушайте их сами. Учите детей быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения. Приобретите и закрепите на одежде, рюкзаке ребенка световозвращающий элемент – повязку, нашивку, наклейку или брелок. Это позволит водителю заметить маленького пешехода издалека.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску