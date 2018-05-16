Кубанские полицейские пресекли незаконную рубку лесных насаждений

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В Краснодарском крае проводится оперативно-профилактическое мероприятие Лес, направленное на выявление и пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений.

Для фиксации правонарушений сотрудники полиции используют беспилотные летательные аппараты. Так, при проверке оперативной информации сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОЭБиПК ОМВД России по Мостовскому району задержали с поличным подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Установлено, что 58-летний местный житель, не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, вырубил в лесном массиве Мостовского района более 300 деревьев различных пород. Общий ущерб составил свыше 6 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/13072344/