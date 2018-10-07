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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии
Публикуем для любителей автоспорта положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии.
Личный зачет
- Льюис Хэмилтон – 331 очко
- Себастьян Феттель – 264
- Валттери Боттас – 207
- Кими Райкконен – 196
- Макс Ферстаппен - 173
- Даниэль Риккардо – 146
- Серхио Перес – 53
- Кевин Магнуссен – 53
- Нико Хюлькенберг – 53
- Фернандо Алонсо – 50
- Эстебан Окон – 49
- Карлос Сайнс-младший – 39
- Ромен Грожан – 31
- Пьер Гасли – 28
- Шарль Леклер – 21
- Стоффель Вандорн – 8
- Ланс Стролл – 6
- Маркус Эрикссон – 6
- Брендон Хартли – 2
- Сергей Сироткин – 1
- «Мерседес» – 538 очков
- «Феррари» – 460
- «Ред Булл» – 319
- «Рено» – 92
- «Хаас» – 84
- «Макларен» – 58
- «Форс-Индия» – 43
- «Торо Россо» – 30
- «Заубер» – 27
- «Уильямс» – 7
Хэмилтон досрочно станет чемпионом мира уже на следующем этапе, если одержит победу, а Феттель финиширует не выше третьей позиции.
Источник: https://www.sports.ru/automoto/1067446136.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм