Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии

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Публикуем для любителей автоспорта положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии.

Личный зачет

Льюис Хэмилтон – 331 очко Себастьян Феттель – 264 Валттери Боттас – 207 Кими Райкконен – 196 Макс Ферстаппен - 173 Даниэль Риккардо – 146 Серхио Перес – 53 Кевин Магнуссен – 53 Нико Хюлькенберг – 53 Фернандо Алонсо – 50 Эстебан Окон – 49 Карлос Сайнс-младший – 39 Ромен Грожан – 31 Пьер Гасли – 28 Шарль Леклер – 21 Стоффель Вандорн – 8 Ланс Стролл – 6 Маркус Эрикссон – 6 Брендон Хартли – 2 Сергей Сироткин – 1 Кубок конструкторов

«Мерседес» – 538 очков «Феррари» – 460 «Ред Булл» – 319 «Рено» – 92 «Хаас» – 84 «Макларен» – 58 «Форс-Индия» – 43 «Торо Россо» – 30 «Заубер» – 27 «Уильямс» – 7 Хэмилтон досрочно станет чемпионом мира уже на следующем этапе, если одержит победу, а Феттель финиширует не выше третьей позиции.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1067446136.html?ext=subscribe