/Спорт и туризм/

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии

Публикуем для любителей автоспорта положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии.

Личный зачет
  1. Льюис Хэмилтон – 331 очко
  2. Себастьян Феттель – 264
  3. Валттери Боттас – 207
  4. Кими Райкконен  – 196
  5. Макс Ферстаппен - 173
  6. Даниэль Риккардо – 146
  7. Серхио Перес – 53
  8. Кевин Магнуссен – 53
  9. Нико Хюлькенберг – 53
  10. Фернандо Алонсо – 50
  11. Эстебан Окон – 49
  12. Карлос Сайнс-младший – 39
  13. Ромен Грожан – 31
  14. Пьер Гасли – 28
  15. Шарль Леклер – 21
  16. Стоффель Вандорн – 8
  17. Ланс Стролл – 6
  18. Маркус Эрикссон – 6
  19. Брендон Хартли – 2
  20. Сергей Сироткин – 1
Кубок конструкторов
  1. «Мерседес» – 538 очков
  2. «Феррари» – 460
  3. «Ред Булл» – 319
  4. «Рено» – 92
  5. «Хаас» – 84
  6. «Макларен» – 58
  7. «Форс-Индия» – 43
  8. «Торо Россо» – 30
  9. «Заубер» – 27
  10. «Уильямс» – 7

Хэмилтон досрочно станет чемпионом мира уже на следующем этапе, если одержит победу, а Феттель финиширует не выше третьей позиции.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1067446136.html?ext=subscribe

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 45 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Instagram ведет нас к огромной социальной открытости

Эксперт рассказал, в каком случае Украина станет энергонезависимой

"В России 78% подростков подвергается той или иной форме насилия"

Как спланировать позднюю беременность?

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии