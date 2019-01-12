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За истекший год 4 тыс. российских военнослужащих ЮВО приняли участие в 30 масштабных спортивных мероприятиях в Абхазии

Свыше 4 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за истекший год приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях.

Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава   от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения.

В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, а также военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.

Организацией соревнований руководил помощник командира базы по физической подготовке капитан Михаил Смолин. В состав судейских коллегий входили инструкторы по физической подготовке.

В течение года победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем более 100 памятных призов, а также медалей   и грамот.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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