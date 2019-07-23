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На территории мотострелкового соединения в Чечне завершено строительство универсального спортивного комплекса «СТАРТ»

В Чечне на территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) завершено строительство универсального спортивного комплекса «СТАРТ» с залом для игровых видов спорта.

Комплекс предназначен для проведения занятий и спортивных мероприятий с военнослужащими и членами их семей.

Учебно-материальная база комплекса позволяет качественно проводить соревнования по военно-прикладным видам спорта, баскетболу, волейболу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, спортивным единоборствам и силовым видам спорта.

Новые технологические и конструкторские решения обеспечивают максимально комфортные условия с минимальным риском травматизма для поддержания на должном уровне у личного состава физической подготовленности и развития военно-прикладных навыков и умений.

Комплекс площадью более 1 тыс. кв. м позволяет одновременно принять до 160-ти человек.

Также на территории российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Южной Осетии, ведется строительство учебно-тренировочного комплекса «Атлант».

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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