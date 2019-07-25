Александр Вульф: Забыть его невозможно...

25 июля легендарному советскому и российскому футболисту Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет.

Он был настоящей звездой своего времени, фантастически ярким на поле и скромнейшим в обыденной жизни! Его любили и восхищались болельщики не только московского "Спартака", которому он отдал своё сердце, но и ценители футбола во всём мире! Пять лет назад его не стало, но в моей памяти навсегда останутся те сумасшедшие эмоции, которые дарил он своей бесподобной игрой, те невероятные голы, которые он забивал в победных матчах "Спартака" в Бирмингеме или сборной СССР в Рио-де-Жанейро! Забыть его невозможно! Спасибо, Федя, за то, что ты украсил нашу жизнь своим присутствием на футбольной планете!

Не от мира сего, говорят,

Было Федино Царство футбола.

Не от мира сего этот взгляд,

Эта чуйка победного гола.

Говорят, не от мира сего

Голова была Федина в мыле,

Но за это мы больше всего,

Как родного его и любили.

Каждый жест его, финт или пас

Заставляя реветь от восторга.

Погружали в беспамятство нас,

Жизнь вдыхая в покойников морга!

И когда он вращал на ноге

Мир, летящий в футбольное пекло,

То дотла выгорал Бирмингем,

А Москва воскресала из пепла,

И торсида на Маракане

Выдыхала и нервно курила,

А у нас Федин гол по стране

Отмечали и Брест, и Курилы.

Очарованный богом игрок,

Подаривший нам сердце в наследство,

Чародей, чаровник, Черенок

От футбольного дерева детства.

Не особо приметный, худой,

Со стеснительной, робкой улыбкой,

Он был самой незвездной звездой,

Золотой и застенчивой рыбкой.

Но когда он в игре был готов

Утонуть с головой без остатка,

То на поле из всех номеров

Самым крупным казалась десятка,

И крутился такой карнавал,

Что не чувствуя боль и усталость

Он и сам не всегда понимал,

Как ему это всё удавалось?

Был тогда каждый финт, каждый шаг

Не от мира сего у кумира…

Только слишком ранимой душа

Оказалась для этого мира.

Зажигая другие сердца,

Он своё растранжирил в финале…

И футбол без него, как пацан,

У которого мяч отобрали.

Александр Вульф