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«Черноморец» уступил «Алании»

В матче 18-го тура Олимп- Первенства России по футболу в группе «Юг» во второго дивизиона новороссийская команда принимала одного из лидеров сезона владикавказскую «Аланию».

Матч выдался жестким и упорным. На 14-ой минуте Джамал Дибиргаджиев забил гол в ворота «Алании», но боковой судья поднял флажок, зафиксировав положение «вне игры». Главный судья из Москвы Роман Сафьян гол отменил и тем самым настроил болельщиков «Черноморца» против себя на весь оставшийся матч.

Гости больше владели мячом, но опасные моменты создавали хозяева. К сожалению, мастерства молодым нападающим «Черноморца» в завершающей стадии не хватило, а на 80-ой минуте наступила развязка. Игрок «Алании» Давид Шавлохов после углового головой сумел переправить мяч под перекладину ворот Андрея Зайцева, 0:1. Несмотря на незаслуженное поражение, «Черноморец» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице перед зимним перерывом.

Очередной тур первенства пройдет 14-го и 15-го марта.

Сергей Шахвердов
От редакции добавим, что игроки "Алании" отметились неспортивным поведением после того, как забили гол. Неприличные жесты, сопровождающиеся отборным матом, увидели и услышали все зрители. Хотелось бы, чтобы и инспектор матча Николай Иванович Походенко из Майкопа тоже заметил это. И такой факт нашел бы справедливую оценку федерации. Ведь футбол - это и школа воспитания культуры и уважения к моперникам и зрителям.
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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