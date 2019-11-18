«Черноморец» уступил «Алании»

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В матче 18-го тура Олимп- Первенства России по футболу в группе «Юг» во второго дивизиона новороссийская команда принимала одного из лидеров сезона владикавказскую «Аланию».

Матч выдался жестким и упорным. На 14-ой минуте Джамал Дибиргаджиев забил гол в ворота «Алании», но боковой судья поднял флажок, зафиксировав положение «вне игры». Главный судья из Москвы Роман Сафьян гол отменил и тем самым настроил болельщиков «Черноморца» против себя на весь оставшийся матч.

Гости больше владели мячом, но опасные моменты создавали хозяева. К сожалению, мастерства молодым нападающим «Черноморца» в завершающей стадии не хватило, а на 80-ой минуте наступила развязка. Игрок «Алании» Давид Шавлохов после углового головой сумел переправить мяч под перекладину ворот Андрея Зайцева, 0:1. Несмотря на незаслуженное поражение, «Черноморец» сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице перед зимним перерывом.

Очередной тур первенства пройдет 14-го и 15-го марта.