РЕН ТВ покажет «СОВБЕЗ» с известным бойцом Максимом Новосёловым

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В новом документальном проекте король смешанных единоборств, богатырь и один из сильнейших самбистов мира покажет всю силу русского духа и отечественного оружия.

Специально к 23 февраля РЕН ТВ приготовил для зрителей настоящую мужскую премьеру – спецпроект «СОВБЕЗ». Ведущим программы выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новосёлов. Зрители увидят 3 часа захватывающего проекта 21 февраля с 9:00.

Популярный спортсмен запомнился в Японии как «Безумный Макс», а в России его прозвали «Шатун». В «СОВБЕЗЕ» Максим Новоселов поделится своим опытом службы в ВДВ и работы инструктором ЧВК, лично протестирует легендарный танк «Армат», покажет славянскую технику борьбы на топорах и научит простейшим приёмам самообороны. Зрители узнают о самых громких диверсиях современности и увидят коронные приёмы диверсантов – ведущий СОВБЕЗа служил в ВДВ и знает о них не понаслышке. Как тренировались русские богатыри? Как Новосёлову удалось устроить ЗОЖ-революцию в колонии? И какие приёмы рукопашного боя помогут защититься даже без физической подготовки?

О чём думают мужчины, что им на самом деле интересно, какую информацию они ищут, но не могут найти – узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

Смотрите «СОВБЕЗ» с Максимом Новосёловым – 21 февраля, с 9:00, только на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям