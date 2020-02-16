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На полигоне Прудбой пройдет второй отборочный этап конкурса «Танковый биатлон» среди танкистов 58 армии ЮВО на Северном Кавказе

На полигоне Прудбой в Волгоградской области пройдет отборочный этап соревнований лучших танковых экипажей мотострелковых соединений 58 армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе.
В отборочном этапе конкурса задействовано около 200 военнослужащих, экипажей современных танков Т-72Б3. Танкистам предстоит пройти испытания в индивидуальной гонке и эстафете с выполнением боевых стрельб и преодолением препятствий. В ходе подготовки к армейскому этапу соревнований экипажи танков основательно готовились на полигонах в местах дислокации соединений в Чечне, Северной Осетии и Южной Осетии. В общей сложности танкисты ЮВО преодолели более 2 тыс. км трасс состязаний, выполнили около 500 орудийных выстрелов и около 8 тыс. выстрелов из крупнокалиберных пулеметов. Победители армейского этапа состязаний представят 58 армию на окружном этапе конкурса «Танковый биатлон», который пройдет в марте на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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