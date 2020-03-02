 "Аделина – это мечта, которая сбылась"

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов объяснил, почему он считает это решение ожидаемым.

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру. Об этом она заявила в эфире канала "Россия 1" в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

"Мне грустно и тяжело это говорить, но, к сожалению, здоровье не позволяет выступать на профессиональной арене. Я буду радовать своих поклонников и фанатов, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", — сказала Сотникова.

Сотниковой 23 года, она завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи, став первой российской фигуристкой, сумевшей победить в одиночном катании на олимпийских играх. Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в сезоне 2015/16.

Травмы не позволили ей продолжить спортивный путь, отметил в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

"Это абсолютно ожидаемое и абсолютно верное решение. Уже, может быть, исчерпаны силы, возможности, чтобы вернуться на лед в качестве спортсменки, которая может бороться за призовые места. Осталось несколько девчонок старше 23 лет, они борются с совсем молодыми девчушками, делающими прекрасные четверные прыжки. Аделина, к огромному сожалению, получала серьезнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Мне кажется, она сделала все, что могла. То, что было на Олимпиаде 2014, – это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото – честь ей и хвала", ? сказал Николай Долгополов.

Он уверен, что Аделину Сотникову ждет интересная карьера.

"Двадцать три года – хороший возраст, чтобы продолжить выступление в спортивных шоу, которых сейчас множество и в которых Аделина, конечно, востребована. Хочется пожелать ей удачи. Она очень милый, приятный человек, не зазнавака, она полностью лишена звездной болезни. У нее есть очень много верных поклонников – они будут так же ее любить, когда она будет выступать как профессионал. Мы будем всегда помнить, кто был нашей первой российской олимпийской чемпионкой в фигурном катании на коньках. Аделина – это наша гордость, наша мечта, то, что у нас сбылось. Пусть сбудется новое и у Аделины", ? пожелал Николай Долгополов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/