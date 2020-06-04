Туроператор рассказал об отпуске в условиях экономии

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Этим летом в условиях экономии и пандемии коронавируса россияне будут отдыхать в своем или сопредельном регионе, рассказала в интервью радио Sputnik генеральный директор туроператора "Виадук Тур" Лариса Федорова.

"В прошлом году россияне с удовольствием ездили на зарубежные курорты, находили разные бюджетные варианты. В этом году о загранице мало кто говорит: история с пандемией будет не давать смелости, и цены будут другими. Кроме того, доходы населения уменьшились. Несмотря на то, что у нас много бюджетников и госслужащих, в регионах многим бюджетникам сняли региональные надбавки", – рассказала Лариса Федорова.

Поэтому в этом году летние путешествия будут по России – скромные и бюджетные, считает генеральный директор туроператора "Виадук Тур".

"Все равно хочется куда-то съездить, сменить обстановку. Дача может быть какой-то частью отпуска, тем более не у всех она есть. Путешествия будут по России, более того, в том регионе, где проживают туристы, либо в сопредельных регионах, чтобы была экономия на переезде. Чтобы можно было доехать на машине или поезде, а не лететь несколько часов на самолете. То же море в этом году сможет позволить себе не каждый. Скорее это будут базы отдыхи, кемпинги, или можно будет пожить несколько дней в каком-то городе, походить по экскурсиям", – считает Лариса Федорова.

57% россиян планируют провести свой отпуск в России. При этом 38% намерены потратить меньше, чем обычно. Такие данные привели специалисты Райффайзенбанка, сообщили СМИ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/