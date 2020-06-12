"Если сравнить два вторника: обычный вторник, 2 июня, и вторник, 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция в Москве отменяется, то динамика бронирований выросла на 64%", — рассказали в сервисе.

Активнее всего жители Москвы стали покупать билеты на юг России — в Симферополь, Анапу и Сочи. В топ направлений также вошли Минеральные Воды, Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик и Краснодар.

"При этом цены на перелет в обе стороны по всем этим направлениям снизились по сравнению с прошлым годом. Заметнее всего подешевели билеты из Москвы в Петербург – почти на 50% (4,2 тыс. рублей против 8 тыс. годом ранее)", — отметили в сервисе.

Перелет в Симферополь стал дешевле на 26% (9,4 тыс. против 12,7 тыс.), в Анапу – на 36% (7,4 тыс. против 11,5 тыс.), в Сочи – на 35% (7,7 тыс. против 11,9 тыс.).