Люк Уилкшер: Кадыров мне ничего не дарил, как другим игрокам

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Экс-защитник «Динамо» и «Терека», а ныне тренер «Вуллонгонг Вулвс» в интервью «РБ-Спорт» рассказал о разнице между Россией и Австралией, чеченских традициях и причинах, которые приводят футболистов к ситуации «Кокорин-Мамаев».

После длительного вояжа в Европу (восемь лет в одном только «Динамо», а еще были «Мидлсбро», «Бристоль Сити», «Твенте», «Фейенорд» и «Ахмат», называвшийся тогда «Тереком») Люк Уилкшир вернулся на родину, в Австралию. Его последним клубом в игровой карьере и первым в тренерской стал «Вуллонгонг Вулвз», выступающий в Национальной лиге NSW — полупрофессиональном турнире. Люк расслабляется, получает удовольствие от жизни, проводит много времени с семьей и сохраняет российский номер, чтобы общаться через WhatsApp со старыми друзьями.

– Футбол в Австралии официально вернулся после пандемии коронавируса, и в новом сезоне мы успели сыграть уже четыре матча, – делится последними новостями Уилкшир, чья команда занимает второе место с девятью очками.

– В Австралии прекращали сезон, несмотря на то, что зафиксировано минимальное количество случаев заражения коронавирусом, менее 25 тысяч…

– Да, в плане цифр мы одни из лучших, но это стало возможным как раз из-за жестких мер, принятых правительством. Они с самого начала повели себя очень осмотрительно, ввели ограничения, закрыли границы, обязали людей носить маски. У нас также все переживают насчет возможной второй волны и некоторые штаты до сих пор остаются закрытыми. В то же время в Вуллонгонге, например, не предусмотрено штрафов за отсутствие маски, хотя в Виктории наказания есть (200 долларов за отсутствие маски. – Прим. ред.). У нас почти все ходят в масках без каких-либо предупреждений и ведут себя очень осторожно.

– Кто-то из ваших знакомых переболел коронавирусом?

– К сожалению, да, несколько людей, которых я знаю, заразились. Но из этических соображений я не хотел бы обсуждать детали. Лично я, слава богу, не заболел.

«У меня остался дом в Новогорске»

– С каким русским городом можно сравнить Вуллонгонг?

– Уф! Это очень расслабленный и спокойный городок, расположенный на самом берегу. Мне кажется, в России такого нет. И мне здесь комфортно. С утра я обязательно завожу детей в школу, затем встречаемся с футболистами на тренировке, проводим 3-4 часа, после чего я еду забирать детей. В оставшееся время анализирую игры, занимаюсь организационными вопросами, с которыми раньше, как футболист, не сталкивался. Футбол и семья занимают все время.

– Но при этом у вас остается дом в Москве?

– Да, рядом с базой в Новогорске. Последний раз я был в России на открытии нового стадиона «Динамо» в 2019 году. Собирались приехать на Новый год, но не сложилось, а потом началась пандемия и мы оказались заперты. Посмотрим, когда удастся выбраться.

– У вас русская жена, Кристина. Как она приспособилась к жизни в Австралии?

– У нас трое замечательных детишек и все свое время она отдает семье, ну и немножко приглядывает за мной, поддерживает во всех начинаниях.

– В тренерском составе «Вуллонгонга» значится имя — Егор Долгополов. Как россиянин оказался в клубе?

– Да, это мой шурин. Он приехал сюда учиться, а затем мы вместе начали работать в клубе.

– Кстати, о жене. Это ведь она уговорила вас перейти в «Терек» в 2016 году?

– Дело даже не в ней, просто предоставился шанс вернуться в Россию (на тот момент Люк провел сезон в «Фейенорде». — Прим. ред.). Мне нужна была постоянная игровая практика, которой я лишился, и «Терек» предлагал такую возможность. Плюс я всегда любил путешествовать, и мне выпал отличный шанс познакомиться с новой культурой. В жизненном плане это был отличный урок.

– Что за этот год стало для вас главным сюрпризом?

– Наверное, то, как танцевал президент клуба (имеется в виду лезгинка в исполнении Рамзана Кадырова. — Прим. ред.). Еще – огромное количество военных. В плане безопасности там были совсем иные меры по сравнению с другими местами, где мне доводилось играть.

– Известно, что за хорошую игру футболисты получали щедрые подарки от Рамзана Ахматовича – машины, дорогие часы. Вам что-то перепало?

– К сожалению, нет. Наверное, я недостаточно хорошо играл. Не могу сказать, что мы общались очень часто, каких-то приватных бесед не было, но я всегда ощущал доброжелательность и гостеприимство по отношению к себе. От Грозного остались только положительные впечатления.

Люк Уилкшир и Александр Кокорин в «Динамо»

«Заработки в Австралии и России — как мел и сыр»

– Подытоживая тему Австралии, расскажите, насколько разнятся ваши заработки в «Вуллонгонге» и «Динамо»?

– В Австралии есть такая поговорка: «Не сравнивайте мел с сыром». Вот ей я могу ответить на ваш вопрос. То, чем я занимаюсь сейчас здесь, то, что я пытаюсь построить, в финансовом плане не идет ни в какое сравнение с тем, что было в «Динамо». Это как снова начинать с самых низов.

– Продолжаете ли следить за российским футболом из-за океана?

– Конечно. Посмотрел несколько полных матчей «Динамо» после рестарта, остальное же выхватываю в обзорах. Несмотря на удачное начало сезона, игра с «Арсеналом» получилась, конечно, удручающей. Я продолжаю общаться с некоторыми людьми из менеджмента клуба, с игроками.

– Какие российские игроки могли бы уехать в Европу прямо сейчас?

– Честно говоря, я не думаю, что многих российских футболистов сейчас ждут в Европе. Суть в том, что там не смогут потянуть уровень финансовых запросов. Плюс встает вопрос другой культуры и комфорта. Им приходится окунаться в непривычную атмосферу, там отличаются подходы тренеров, и это для них очень серьезный вызов.

– То есть у нас сейчас чемпионат таких домашних мальчиков?

– Вопрос в том, готовы ли они к переезду в Европы ради меньшей зарплаты и более трудной жизни. Как они на него ответят? Но я, например, порадовался за Федора Смолова, я его отлично знаю, и он как раз относится к тем, кто готов к Европе: интеллектуальный парень, готовый рушить культурные барьеры.

– Раз речь зашла о Смолове, которого вы знали еще юным парнем в «Динамо», с тех же самых пор вы знакомы и с Кокориным. Как отреагировали на историю с его заключением в тюрьму?

– Жесткая и неприятная история. Многие молодые игроки в России оказываются в сложной ситуации, в первую очередь вне поля, и необходимо, чтобы кто-то им помогал, подсказывал в житейских ситуациях. В российских городах, в особенности, Москве и Санкт-Петербурге, слишком много соблазнов и когда парни получает огромные суммы денег, они не всегда понимают, как на это реагировать и как справляться. И им как раз не хватает поддержки опытных людей.

– Что бы вы сказали напоследок болельщикам «Динамо»?

– Чтобы с каждым матчем в этом сезоне все становилось только лучше и лучше. Я их поддерживаю, в этом клубе, в Москве, в России осталась половина моего сердца, и я чувствую себя наполовину русским.

Источник: РБ-Спорт