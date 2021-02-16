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Андрей Тихонов: Кому нужен футбол в минус 15? Чтобы игроки поломались?

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал возможность переноса игры между «Спартаком» и «Динамо». Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России запланирован на 20 февраля.

— Андрей, в день игры «Спартака» и «Динамо» прогнозируется мороз от минус 15 до минус 21 градуса. Нужно ли переносить игру? И куда?

— Не знаю куда, но переносить, конечно, нужно. Это будет не футбол в -15 или -20. Ну вот кому такой футбол нужен? Чтобы игроки поломались? 

— Вы играли в подобных условиях? Как уберечься?
— В минус 15 играл. Это очень плохо. Это не идет на пользу ни здоровью, ни футболу. И никак не уберечься — футболист должен выходить и играть, если приняли такое решение. Но я считаю, что при такой погоде надо переносить матч. Здесь вопрос к тем, кто изначально назначал игру на эти даты. Мы все думаем, что живем в Европе, а мы все живем в северной стране, оказывается. Посмотрите, даже вечно теплый Краснодар стоит весь в снегу. А мы о чем-то говорим. Поэтому надо переносить — будут где-то играть через два дня на третий, в начале сезона в этом ничего страшного нет.

Источник:  «РБ Спорт» 

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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