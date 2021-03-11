Рыжиков хотел уехать уже после игры с «Ротором», когда ему в свои ворота забивали

/Спорт и туризм/

Известный агент Алексей Сафонов рассказал, при каких условиях вратарь Сергей Рыжиков вернется в «Тамбов». Ранее стало известно, что голкипер хочет покинуть команду.

— Алексей, за последние пару дней как-то изменилась ситуация по Сергею Рыжикову? Не надумал ли вернуться в «Тамбов»? Или, может, новые предложения поступили?

— Он не разорвал контракт, а приостановил. Когда постоянно обманывают — например, говорят, что переведут часть денег перед игрой с «Динамо» и не переводят, когда набирают 32-летних ребят со второй лиги Беларуси (речь про Радиона Сямука, — Прим. ред.), терпение заканчивается. Сергей взял и уехал домой.

— А как это выглядит с юридической точки зрения? Так можно?

— Он же не просто плюнул на все и уехал. Юридически все грамотно. Элементарно пишется заявление, что ты приостановил выступления в клубе до погашения задолженностей.

— То есть как только переведут деньги, он готов присоединиться к команде?

— Он никуда не отзаявлялся. Если у «Тамбова» наконец-то проснется совесть и они закроют моменты, которые обещали закрыть, тогда и можно будет говорить. А то все говорят, какие молодцы РПЛ, спасли «Тамбов». Только деньги никто из футболистов не видел, а так все здорово.

— Все действительно писали про выделение денег. Есть понимание, когда клуб начнет выплаты?

— Нет не только понимания, но, кажется, и веры, что они эти деньги когда-то получат. Вы сами видите, что «Тамбов» начал процедуру банкротства.

— О Рыжикове — в какой момент он принял решение о приостановке выступлений за «Тамбов»? Был ли какой-то конкретный эпизод, спровоцировавший его?

— Он и так терпел, сколько мог. Хотел уехать уже после первой игры (с «Ротором»), когда ему в свои ворота забивали. Мы же футбол одинаково смотрим. Сергей делает сэйвов больше, чем в хоккее, а ему забивают. Ну поставьте тогда в ворота манекен, который сбил Заболотный. Не хотелось бы, чтобы получилась какая-то букмекерская команда.

— Разговоры о якобы неспортивном характере матча с «Ротором» повлияли в итоге на решение?

— Сергей порядочный, он в таких играх не участвует. Конечно, ему было неприятно — выигрывают первый тайм, а во втором привозят себе три мяча. Думаю, разговоры не повлияли на его решение, он делал свою работу и у него сейчас едва ли не больше всех в РПЛ отраженных ударов. При этом он за всю карьеру, наверное, столько не пропускал, сколько здесь. Он ведь не какой-то мешок с дерьмом. Больше на него повлияло, что молодого вратаря Чагрова отзаявили, а приехал на замену 32-летний белорус. Я понимаю, когда берут молодых ребят, чтобы получить игровую практику — как Минаев, Карапузов.

— Можете назвать сумму, которую должен Рыжикову «Тамбов»?

— Он сказал, что получил только 22 тысячи рублей. Все остальное должны. Если Шляхов говорил, что ему должны шесть миллионов рублей, думаю, что Рыжикову должны больше.

— Если ему переведут 2-3 миллиона, он вернется?

— Что тут гадать. Если я ставлю цель не вылететь или еще какую-то, наверное, я бы находил диалог, но почитал высказывания руководителей «Тамбова», а они говорят, мол, Сергей соскучился по семье, благодарны за все. Ага, до 40 лет у него все нормально было, а тут ностальгия такая появилась, что взял и уехал. Значит, на него не рассчитывают. Мы ни с кем из клуба не обсуждали вопрос возвращения. Не буду же я его навязывать. Сергей — провел все сборы, когда было три вратаря и три полевых игрока, находится в отличной форме, когда у него умерла бабушка, он на такси добирался в Воронеж, чтобы успеть к команде. Со своей стороны он сделал все, но, видимо, не нужен команде. Ему же не скажешь: «Сережа, туда прыгай, туда не прыгай». Не знаю, что там будет и не хочу ни за кого гадать. Есть поговорка: не пойман — не вор. А то, что разговоры есть, в России иногда говорят, что дыма без огня не бывает. Про «Спартак», про «Динамо», «Локомотив», ЦСКА же не говорят же, а тут такой звон идет. Но чтобы говорить что-то конкретное, надо быть внутри команды.

— Вы опубликовали фото с Рыжиковым и Слуцким. Нет вероятности, что увидим Сергея в тренерском штабе «Рубина»?

— Это не ко мне вопрос, иначе со стороны будет выглядеть, будто я прошу: «Леонид Викторович, возьмите Сережу». Он самодостаточный человек, у него есть предложение работать главным тренером во второй лиге. Если в «Тамбове» не будет нужен, думаю, 10-12 мая уже начнет набирать народ и приступит к тренерской работе. Звонили с Казахстана, но его настолько вымотал этот сезон, что сил уже нет. А вообще обидно — по факту он проводит один из лучших сезонов в карьере, но вот эта вся Наша Раша, б…. Ничего, что нас не убивает — делает сильнее.