РФС обязал РПЛ, ФНЛ и ПФЛ напомнить клубам и футболистам о запрете ставок

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РФС направил во все лиги циркуляр с просьбой донести до клубов и футболистов информацию о недопущении игры на тотализаторе.

Ранее комитет по этике РФС отстранил трех игроков клубов ПФЛ от футбольной деятельности за игру на тотализаторе и еще одному вынес замечание. Это не первый случай, когда футболисты получают дисквалификации за ставки.

По нашим данным, в связи с этим РФС подготовил циркуляр за подписью президента организации Александра Дюкова, который был направлен в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. В нем РФС попросил лиги провести работу с клубами, чтобы они в свою очередь напомнили футболистам и персоналу о запрете игры на тотализаторе.

Это информацию «РБ Спорт» подтвердили в службе коммуникаций РФС. Все лиги ответили готовностью к содействию. В ПФЛ уже было проведено заседания с клубами четырех групп лиги.