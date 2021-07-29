Футболисты «Локомотива» узнали о возможной продаже из СМИ

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По информации «РБ Спорт», руководство «Локомотива» не предупреждало футболистов и их представителей о желании продать их в другие клубы РПЛ.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил нескольких клубам РПЛ приобрести защитников Пабло и Дмитрия Живоглядова, полузащитников Антона Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, а также нападающего Федора Смолова.

По нашим данным, сами игроки узнали об этом из СМИ. Ни Цорн, ни высшее руководство «Локомотива» не связывалось по этому поводу ни с футболистами, ни с их агентами.

Данную информацию «РБ Спорт» подтвердили два игрока. При этом, по их словам, они не хотели бы менять клуб внутри чемпионата России. Их устроил бы только трансфер в Европу.

В текущем сезоне «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 3:1. Смолов забил один гол, а Миранчук и Крыховяк отдали по голевой передаче