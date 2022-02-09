Первое серебро в копилке кубанских олимпийцев!

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Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил спортсменку Ирму Махиня с победой. Девушка завоевала медаль в командном микст-турнире по прыжкам с трамплина.

Это первая в истории России медаль в этом виде спорта.

- Ирма, поздравляю! Вся Кубань гордится тобой! Ты - достойная спортсменка! Спасибо за эти невероятные эмоции, - отметил Иван Иванович.

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