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В субботу 22 октября 2022 г. прошел VII этап открытой Спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ОВЗ.

Соревнования по настольному теннису в г. Славянске-на-Кубани собрали 110 участников из 15 муниципальных образований Краснодарского края и города Керчи Республики Крым.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Совета Славянского района Литовка Г.В. и председатель ООКК «Мир без границ», депутат городской Думы VII созыва г. Новороссийска Козырев В.А. Всего было разыграно 10 комплектов наград в категориях спорт ПОДА, спорт глухих и спорт ЛИН. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и ценными подарками.

Благодарим генерального партнера Спартакиады компанию АО «КТК-Р» за ценные подарки и горячий обед для участников, администрацию, управление физической культуры и спорта Славянского района за высокую организацию и проведение соревнований.