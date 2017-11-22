Кубок Чемпионата мира по футболу -2018 привезли в Сочи

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Увидеть футбольный трофей смогут все желающие с 21 по 26 ноября.

Церемония приветствия кубка состоялась 21 ноября в парке экстремальных развлечений «Скайпарк Сочи» при участии представителей городской администрации, ФИФА послов Чемпионата мира по футболу 2018 года.

25 и 26 ноября трофей будет выставлен в шатре на главной городской площади Флага, где также будет организована развлекательная программа. Специальное мероприятие для юных спортсменов партнеры ФИФА проведут на сочинском стадионе «Фишт». Первая часть мирового турне Кубка мира по России завершится 26 ноября. Зимой трофей побывает в более чем 50 странах мира, в Россию вернется в мае 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края