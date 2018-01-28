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«Выбили сильнейших»: эксперты о решении МОК по российским спортсменам.

Международный олимпийский комитет не включил в список спортсменов, приглашенных для участия в Олимпиаде-2018, лидеров российской сборной. В Олимпиаде в Пхенчане не смогут принять участие конькобежец Виктор Ан, биатлонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев, лыжник Сергей Устюгов, а также пять хоккеистов из российской сборной. Чемпионка мира по легкой атлетике, известный телекомментатор Иоланда Чен заявила, что МОК специально отстранил сильнейших российских спортсменов. Однако, призвала Россию ехать Олимпийские игры-2018, несмотря на все решения. Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил появление российского флага на трибунах во время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. МОК создает правила во время игры, применяемые только к одной стране, рассказал в эфире радио Sputnik глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, доктор юридических наук Сергей Викторович Алексеев.



«Мы принимаем правила игры со стороны неправомерных действий и решений МОК, поэтому гайки закручиваются. Нас бьют, а мы говорим, давайте жить дружно, не сопротивляемся. Ситуация будет ухудшаться. МОК нарушает принципы Олимпийской хартии, единую систему допуска до соревнований всех спортсменов со всех стран мира. Все делается в последний момент, чтобы не было возможности ответить юридическими рычагами. Наступательная юридическая позиция должна была пойти с 2015 года, когда неадекватные доклады стали поступать в наши спортивные организации. У нас есть возможность смягчить удар. Есть вышестоящий орган – Сессия МОК, которая пройдет в начале февраля. У нас есть минимум 2 члена МОК - Исинбаева и Тарпищев, которые могут инициировать вопрос о незаконности решения исполкома МОК от 5 декабря. Решение нарушило, по крайней мере, 4 положения Олимпийской хартии. Нужно заставить МОК соблюдать правила. Любая страна может стать жертвой такого же произвола. Удары наносятся постепенно, все ближе к Олимпиаде, чтобы мы не успели опомниться. Россию максимально опустят, дальше все забудется, рассосется, если мы не будем предпринимать активных действий. В отношении Виктора Ана мы снова наблюдаем произвол со стороны МОК. Главный участник Международного олимпийского движения – чистый спортсмен-олимпиец, МОК обязан охранять его права на участие в ОИ, особенно таких выдающихся, заслуженных спортсменов. МОК создает свои правила во время игры применительно к одной России на дискриминационных условиях. Нужно жать на все педали, проявлять активность», – считает эксперт.

Мы не знаем, когда и в какой форме нам расскажут об истинных причинах недопуска наших спортсменов, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.



«Было много фейковых вбросов. Сначала могли участвовать все те, кто не запятнал себя на Играх в Сочи, где, якобы, была государственная система поддержки допинга. Потом были вбросы, что будут приглашать лишь тех, чьи имена не были в докладах Макларена. Ни Шипулин, Ни Устюгов, ни Ан не фигурируют в этих докладах. Третья версия – главное, чтобы имена спортсменов не встречались в электронной базе данныхWADA, которая появилась в ноябре, была передана МОК и, по некоторым оценкам, передана ОКР. Возникает вопрос, зачем Олимпийский комитет России включал упомянутых там спортсменов в список», – рассказал эксперт.

В нападениях на Россию спорт оказался наиболее уязвим, рассказал в эфире радио Sputnik член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

«Мы стали свидетелями отстранения лидеров олимпийской сборной. Но наши ребята без потерь получили допуск, в ближайшие два дня ждем официальное приглашение от МОК. Мы отобрались в двух дисциплинах – женский керлинг и смешанная команда. Смешанные команды впервые представлены на Олимпиаде, было бы странно отстранять нашу команду. Женская команда не участвовала в Олимпийских играх в Сочи. Родченкову и ему подобным не за что зацепиться. Нервотрепка, истерия вокруг спорта дает о себе знать. От спорта здесь осталось немного. Это отголоски мощных действий, нападений по всем фронтам против России – спорт оказался наиболее уязвим. Международная федерация керлинга позитивно относится к керлингу в России. Надо развивать отношения с Международными федерациями, отношения с МОК. Конфронтации ни к чему хорошему не приведут. Надо найти компромиссы и двигаться вперед», – считает депутат.

Источник: https://ria.ru/radio/