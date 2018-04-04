БРЕНД KFC ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТ ЧЕМПИОНАТ ПО КИБЕРСПОРТУ
Бренд KFC объявил о выходе на рынок киберспорта: в рамках Международного проекта KFC BATTLE впервые стартует турнир по DOTA 2! Вместе с KFC все больше молодых людей получает возможность заниматься любимым делом и раскрывать свои таланты.
Вот уже седьмой год бренд KFC дает шанс каждому найти свой верный путь, заявить о себе и стать успешным с помощью проекта KFC BATTLE. Проект объединяет популярные молодежные тренды: музыку, развлечения и спорт. Одним из главных сюрпризов сезона 2018 станет запуск Чемпионата KFC по киберспорту (DOTA 2)! Турнир впервые пройдет в рамках проекта и объединит команды из России и СНГ.
Регистрация на Чемпионат KFC по киберспорту уже стартовала. К участию приглашаются киберспортсмены-любители в возрасте от 14 до 35 лет. Отборочный этап состоит из двух онлайн-квалификаций, по результатам которых 4 сильнейшие команды отправятся в Москву на Суперфинал 21-22 июля. Главный приз — поездка в Барселону от туроператора SUNMAR плюс квота в финал по DOTA 2 Кубка России по киберспорту 2018. Участие бесплатное! Чемпионат проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта России.
Что нужно, чтобы выиграть главный приз? Выбрать правильных героев, зарегистрироваться на официальном сайте, прожимать кнопки быстрее всех и побеждать соперников. Играть так, будто каждая игра — последняя. Быть первыми! Игроков поддержит Наставник Чемпионата KFC по киберспорту Ярослав ”NS” Кузнецов — многократный победитель международных турниров, двукратный обладатель титула лучшего саппорта по версии GosuGamers, звездный аналитик и комментатор студии RuHub.
Как организован Чемпионат KFC по киберспорту? На первом этапе проводятся восемь независимых открытых онлайн-квалификаций. Две команды из каждой онлайн-квалификации (1-2 места) проходят в следующий тур — закрытые онлайн-квалификации. Из 16 команд, прошедших в закрытые онлайн-квалификации, случайным образом формируются 4 группы по 4 команды в каждой. Команда, занявшая первое место в своей группе, попадет на LAN-финал Чемпионата KFC по киберспорту в рамках Суперфинала в Москве. Студия комментирования и аналитики RuHub будет освещать матчи московского LAN-финала.
Тысячи тех, кто не побоялся дерзнуть и заявить о себе, будут параллельно сражаться в других онлайн-батлах. Проявить свой талант можно в воркауте и в творческих дисциплинах: вокале, рэпе, блогинге и фотографии. Традиционно, в этом году проходят Чемпионаты KFC по футболу и стритболу. Среди Наставников — Егор Крид, L’One, Anny May, Тимофей Мозгов и Александр Кержаков.
#БериСвое!
Подробная информация и условия участия — www.kfcbattle.com
KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.
Источник: пресс-служба компании
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