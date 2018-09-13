Галина Золина покинула пост ректора Тимирязевской академии

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Ректор Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Галина Золина покинула свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

В академии пояснили, что Золина переходит на другую работу, но не указали, на какую именно. В нем указывается, что за 20 месяцев работы Золиной в качестве ректора были внесены «многочисленные позитивные изменения в работу университета». Отмечается рост зарплат у преподавателей и профессоров, достигших 200% к средней по региону, увеличение бюджетных мест и новый подход к работе с молодежью.

В 2005–2015 годах Золина работала заместителем губернатора Краснодарского края по вопросам социального развития, а в конце 2016 года стала и.о. ректора Тимирязевской академии, ее утвердили в должности летом 2017 года.

Ее назначение на должность ректора академии произошло на фоне передачи опытных полей академии под коммерческую застройку, бывшие министры сельского хозяйства СССР и России писали президенту Владимиру Путину письмо против отчуждения этих земель.

В январе 2018 года один из протестовавших против передачи земель, декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев сообщил РБК, что подписал приказ о своем увольнении. «Связываю это с тем, что был организатором протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку», — сказал он.

Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b99312f9a794737f43a4d41