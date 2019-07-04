В Новороссийске ищут пути решения проблем дольщиков

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4 июля 2019 года в Москве в Главном офисе ГК ПИК прошла совместная встреча руководства компаний ГК ПИК, ООО «Кубаньжилстрой» и администрации города-героя Новороссийска. Делегацию Новороссийска возглавлял глава администрации Игорь Дяченко.

На встрече обсуждались вопросы привлечения ГК ПИК к работе по завершению строительства объектов «Посейдон-1» и «Посейдон-2» в мкр. 15., за счет компенсационных ресурсов предоставляемых ООО «Кубаньжилстрой». Представители ГК ПИК взяли время для просчета экономики полученных предложений.

Ранее, в июне ООО «Кубаньжилстрой» направляло в ГК ПИК предложение по завершению строительства корп.18 (ЖК «Посейдон-1») за счет компенсационных активов. Таким образом, прошедшие переговоры стали продолжением начатой КЖС работы по решению вопроса.

Напомним, что определен со-инвестор на дострой ЖК"Суворовский", им стала компания ООО"Инжиниринг-юг". Завершением строительства ЖК"Одиссей" совместно с КЖС занимается автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе администрации Новороссийска. По этим объектам разработана "Дорожная карта". Определены сроки завершения строительства и вручения ключей от квартир дольщикам.

А в субботу 6 июля в 11 часов в городском театре пройдет встреча главы администрации города-героя Новороссийска Игоря Дяченко с дольщиками всех объектов ООО"Кубаньжилстрой".