Разрешена охота на зверей в полувольных условиях

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В России теперь можно охотиться на зверей, которые находятся в полувольных условиях или искусственной среде обитания. Условия такой охоты установлены законом, вступающим в силу 29 февраля.

Речь идёт об охоте в так называемых вольерах — огороженных территориях размером в несколько десятков гектаров.

Минимальные размеры таких участков и другие требования к ним позднее установит Минприроды.

Сегодня в России насчитывается 236 вольеров.

Ранее закон позволял только разводить здесь животных, чтобы затем продать или выпустить в дикую природу.

Теперь же на таких участках можно ещё и устраивать любительскую и спортивную охоту.

Закон вводит жёсткие правила организации охоты на зверей в полувольных условиях. Предоставлять такую услугу могут только юрлица и ИП на основе лицензии и при наличии охотхозяйственного соглашения. За невыполнение требований к содержанию животных в вольере компании лишатся разрешения на такую деятельность. Все звери, предназначенные для охоты в полувольных условиях, должны быть в собственности владельцев вольеров.

Поохотиться в вольере граждане смогут только по путёвкам, которые оформляют местные органы власти. Вход на огороженные лесные участки без разрешения будет запрещён — это сделано, в том числе, для безопасности людей.

В парламенте неоднократно подчёркивали, что охота на зверей в вольерах широко распространена в Европе. Это помогает сохранять численность диких зверей.

«До принятия закона в России уже были нелегально огороженные территории, где всё не соблюдалось. Теперь же государство будет жёстко регулировать вольерную охоту», — отмечал один из авторов законопроекта, зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Марина Третьякова

Источник: https://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2020/02/29/656143-razreshena-ohota-na-zverey-v-poluvolnyih-usloviyah.html