Отношение к маскам в России

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Мнение чиновников и законодателей менялось от прилежного следования рекомендациям ВОЗ ("маски для врачей"), до постепенного признания этих рекомендаций не достаточно эффективными, и переход на принцип "маски обязательны для всех", примерно с середины апреля.

Одним из первых публично высказался Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «Считаю, что необходимо ввести для всех обязательное ношение масок в общественных местах! Сегодня мы это уже опробовали у себя», «Я уверен, что именно это требование в Китае, где за отсутствие маски наказывали очень жестоко, позволило остановить распространение вируса».

17 апреля Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций, одним из пунктов которых звучал так: "при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути". Новые рекомендации полностью противоречили прежней концепции.

С середины апреля регионы начали вводить обязательное ношение защитных масок в общественных местах(транспорте, магазинах, людных улицах и т.п.). В указах допускается использование не только респираторов и медицинских масок, но и любых аналогичных: самодельных, многоразовых и тряпичных масок.

Итак, вот актуальный(на 2 мая) список из 48 регионов России, в которых уже приняты указы о "масочном режиме". Указаны даты принятия или даты вступления в силу, соответствующих указов.



2 апреля:

Пермский край

11 апреля:

Ульяновская область

13 апреля:

Ивановская область (только на транспорте, а с 24 апреля во всех общественных местах)

17 апреля:

Владимирская область

Псковская область

19 апреля:

Кемеровская область (в 4 районах)

Костромская область

20 апреля:

Республика Мари Эл

Республика Мордовия

Брянская область

Татарстан

22 апреля:

Липецкая область

23 апреля:

Хабаровский край

24 апреля:

Амурская область

Камчатский край

25 апреля:

Чувашская Республика

26 апреля:

Тамбовская область

27 апреля:

Севастополь

Орловская область

Новосибирская область

28 апреля:

Якутия (в Якутске и других карантинных городах и районах)

29 апреля:

Калининградская область

Калужская область

Саратовская область

Рязанская область

Курская область

Омская область

30 апреля:

Новгородская область (в 2 районах)

Пензенская область

Кабардино-Балкарская Республика

Удмуртская Республика

Забайкальский край

Санкт-Петербург (рекомендательный)

Краснодарский край

Приморский край

1 мая:

Коми

Бурятия

Ленинградская область (рекомендательный и только в магазинах)

Оренбургская область

Нижегородская область

Ростовская область

Самарская область

Свердловская область

Вологодская область

2 мая:

Хакасия

Магаданская область

4 мая:

Башкортостан

12 мая:

Московская область

Так же известны другие регионы в которых ожидается принятие "масочных" указов.

Не ясной правда остается позиция московских властей, в Москве до сих по не введены и не анонсированы аналогичные указы, тогда как в Подмосковье и соседних областях такие меры уже приняли. Сергей Собянин, делает робкие попытки рекомендовать москвичам носить маски в метро, что конечно явно недостаточно для густонаселенного города с наибольшим числом заболевших по России. Жители Москвы устали от ограничивающих мер, однако даже после месяца карантинных мер, прирост числа новых заболевших продолжает расти.