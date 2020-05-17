Отношение к маскам в России
Мнение чиновников и законодателей менялось от прилежного следования рекомендациям ВОЗ ("маски для врачей"), до постепенного признания этих рекомендаций не достаточно эффективными, и переход на принцип "маски обязательны для всех", примерно с середины апреля.
Одним из первых публично высказался Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «Считаю, что необходимо ввести для всех обязательное ношение масок в общественных местах! Сегодня мы это уже опробовали у себя», «Я уверен, что именно это требование в Китае, где за отсутствие маски наказывали очень жестоко, позволило остановить распространение вируса».
17 апреля Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций, одним из пунктов которых звучал так: "при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути". Новые рекомендации полностью противоречили прежней концепции.
С середины апреля регионы начали вводить обязательное ношение защитных масок в общественных местах(транспорте, магазинах, людных улицах и т.п.). В указах допускается использование не только респираторов и медицинских масок, но и любых аналогичных: самодельных, многоразовых и тряпичных масок.
Итак, вот актуальный(на 2 мая) список из 48 регионов России, в которых уже приняты указы о "масочном режиме". Указаны даты принятия или даты вступления в силу, соответствующих указов.
2 апреля:
Пермский край
11 апреля:
Ульяновская область
13 апреля:
Ивановская область (только на транспорте, а с 24 апреля во всех общественных местах)
17 апреля:
Владимирская область
Псковская область
19 апреля:
Кемеровская область (в 4 районах)
Костромская область
20 апреля:
Республика Мари Эл
Республика Мордовия
Брянская область
Татарстан
22 апреля:
Липецкая область
23 апреля:
Хабаровский край
24 апреля:
Амурская область
Камчатский край
25 апреля:
Чувашская Республика
26 апреля:
Тамбовская область
27 апреля:
Севастополь
Орловская область
Новосибирская область
28 апреля:
Якутия (в Якутске и других карантинных городах и районах)
29 апреля:
Калининградская область
Калужская область
Саратовская область
Рязанская область
Курская область
Омская область
30 апреля:
Новгородская область (в 2 районах)
Пензенская область
Кабардино-Балкарская Республика
Удмуртская Республика
Забайкальский край
Санкт-Петербург (рекомендательный)
Краснодарский край
Приморский край
1 мая:
Коми
Бурятия
Ленинградская область (рекомендательный и только в магазинах)
Оренбургская область
Нижегородская область
Ростовская область
Самарская область
Свердловская область
Вологодская область
2 мая:
Хакасия
Магаданская область
4 мая:
Башкортостан
12 мая:
Московская область
Так же известны другие регионы в которых ожидается принятие "масочных" указов.
Не ясной правда остается позиция московских властей, в Москве до сих по не введены и не анонсированы аналогичные указы, тогда как в Подмосковье и соседних областях такие меры уже приняли. Сергей Собянин, делает робкие попытки рекомендовать москвичам носить маски в метро, что конечно явно недостаточно для густонаселенного города с наибольшим числом заболевших по России. Жители Москвы устали от ограничивающих мер, однако даже после месяца карантинных мер, прирост числа новых заболевших продолжает расти.