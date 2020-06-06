Переселение жителей поселка Кутаис Горячего Ключа из оползневой зоны стало главной темой депутатского часа контроля депутата Госдумы Владимира Синяговского

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В рамках региональной недели на Кубани Владимир Синяговский 4 июня провел совещание в режиме онлайн со своими помощниками. На этот раз традиционный час контроля был посвящен решению вопросов по обращениям жителей Горячего Ключа.

Главной темой стало переселение граждан из жилья, расположенного в оползневой зоне поселка Кутаис. В границах оползня находится 77 домовладений, в которых зарегистрированы 190 человек. Совместно с муниципалитетом теперь готовится пакет документов, чтобы выйти с ним для решения вопроса в краевой администрации.

Поднимались также вопросы по обустройству канализации жилых домов, расположенных на улицах Овражная, Ключевая, Комсомольская, Советская, Жлоба, Тельмана, Луговая и Совхозная. На сегодняшний день запланирована дата завершения строительства объекта — 30 декабря 2020 года. Владимир Синяговский подчеркнул, что для осуществления общественного надзора сегодня важно получить от подрядчика дорожную карту строительных работ.

По этим и другим вопросам помощники дали разъяснения, были намечены пути решения для оказания помощи жителям города.

Владимир Ильич выразил слова благодарности в адрес губернатора края Вениамина Кондратьева за помощь в проведении оперативной работы по ликвидации последствий ЧС после обрушения берега реки на автомобильной дороге в станице Бакинская и выполнению мероприятий по строительству подпорной стены в целях предотвращения повторного обрушения.

Источник: https://tuapsevesti.ru/archives/63003/