Больше сотни сотрудников избиркомов подписались под призывом к забастовке членов УИК

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Сто один член участковых избирательных комиссий подписался под обращением к членам УИК не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

На документ обратила внимание «Тайга.инфо».

Подавляющая часть подписавшихся — члены УИК Москвы и Санкт-Петербурга, также есть подписавшиеся из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Новгородской, Ростовской областей, Чувашии, Татарстана и Ставропольского края.

В письме сказано, что в условиях пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию является «бессмысленным риском», так как членам участковых избиркомов предстоит тесно контактировать с людьми, а также ходить из квартиры в квартиру.

«Еще 20 марта [Председатель ЦИК России] Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ. Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий? Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд! Все это — многократно больший объем нагрузки, чем обычное, проходящее по закону голосование на выборах, и мы просто не понимаем, зачем нужны такие жертвы и риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой. Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля», — сказано в письме.

Идею о забастовке членов УИК ранее выдвинул соратник политика Алексея Навального Леонид Волков. Однако, учитывая, что, по словам того же Волкова, в России насчитывается почти 900 тыс. членов УИК, идея, видимо, пока не получила широкого распространения.

Конституционная реформа, о начале которой Владимир Путин объявил в январе в ежегодном послании парламенту, должна завершиться по итогам общероссийского голосования, назначенного на 1 июля. Россиянам будет предложено выразить свое мнение к списку из более 200 поправок, часть которых закрепляет в Основном законе различные социальные обязательства государства. Самая обсуждаемая поправка позволит Путину по завершении своего четвертого президентского срока в 2024 году снова баллотироваться на высший государственный пост, таким образом, оставаясь у власти до 2036 года. В законе об изменении Конституции, который уже принят парламентом, подписан президентом и одобрен Конституционным судом, сказано, что поправки вступят в законную силу лишь при условии их одобрения большинством участников общероссийского голосования.

С призывом не участвовать во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию выступила партия «Яблоко». В «Яблоке» заявили, что считают голосование «незаконным мероприятием», которое разрушает основы конституционного строя в России и ее правовую систему в целом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь призвал своих сторонников голосовать против внесения изменений в Конституцию. По словам Зюганова, новый вариант Основного закона «усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство».

Алексей Навальный заявил, что не признает «голосование в шатрах» по поправкам в Конституцию России. «В выборах участвуем, в невыборах и подделке не участвуем», — написал Навальный в своем телеграм-канале.

Источник: Znak.com