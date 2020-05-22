Подготовка к голосованию по Конституции возобновилась

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Центральная избирательная комиссия начала предварительно готовиться ко всероссийскому голосованию по Конституции, чтобы достойно провести голосование, когда будет определена новая дата, рассказал в интервью радио Sputnik ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава комиссии по избирательным правам Александр Точенов.

ЦИК возобновила подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии. Дата проведения голосования еще не определена.

"Технология удаленного голосования, то, что прошло Совет Федерации и ждет подписания президента, не касалось голосования за поправки в Конституцию. Система ЦИК была приостановлена, но продолжалась информационная часть работы. В процедуре голосования за поправки были определены даты, 22 апреля и что-то, что нужно сделать до конкретных чисел. В любом случае будет приниматься какая-то нормативная процедура, будут вноситься изменения в указ президента. Элла Памфилова сказала, что системе хватит 20-30 дней с момента подписания нового указа, назначения даты. Сейчас начали подготовку, чтобы достойно провести голосование. Начали предварительно, потому что идет снижение заболеваемости. Проблема в том, что не все регионы к определенному дню выйдут из эпидемии. Но думаю, если дата голосования будет назначена на вторую половину лета, к тому времени общее эпидемиологическое напряжение спадет и можно будет проводить голосование", – считает Александр Точенов.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Основной закон страны будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/