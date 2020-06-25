Владимир Синяговский: Уверен, граждане понимают насколько важно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ...

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Депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский поделился с журналистами своими мыслями, отвечая на вопрос - почему Вы пойдете голосовать за поправки в Конституцию России.

Мы видим, что поправки, внесённые Президентом в Конституцию РФ, вызвали оживлённую дискуссию в российском обществе. Высказываются самые различные точки зрения. На мой взгляд, предлагаемые изменения в Основном Законе не только отвечают изменившимся требованиям политической и экономической ситуации, но и укрепляют гарантии демократического развития страны в будущем.

Расширяются и уточняются полномочия, права и обязанности высших органов законодательной власти – Совета Федерации и Государственной Думы. Предлагается принять новые требования к кандидатам на высший пост государства – Президента Российской Федерации. Так кандидат должен постоянной проживать на территории России в течение 25 лет и документально подтвердить отсутствие гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Государственная Дума получает право на утверждение главы Федерального Правительства, а также его заместителей и министров не силового блока. Верхняя палата парламента – Совет Федерации по представлению Президентом утверждает главу Конституционного Суда, Счётной палаты, а также министров, ведающих вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций. Также сенаторы, после консультаций с Президентом, утверждают Генерального прокурора и прокуроров субъектов Федерации.

На мой взгляд, такое расширение полномочий Парламента в первую очередь, говорит о развитии демократических принципов управления и, безусловно, направленно на укрепление государственности в ответ нате внутренние и внешние вызовы, которые выдвигаются сегодня России.

Уверен, граждане понимают насколько важно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Каждый голос, каждое мнение, будут учтены и послужат делу развития и укрепления нашей Родины.