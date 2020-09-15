Навальный намерен вернуться в Россию

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Алексей Навальный хочет вернуться в Россию, чтобы продолжить свою политическую деятельность. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в службе безопасности кабмина ФРГ.

В беседе с представителем прокуратуры политик заявил, что "полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится". В совместном российско-германском расследовании Навальный участвовать отказался, сообщил собеседник издания.

Желание Алексея Навального вернуться в Россию означает, что он в этой провокации не участвовал, прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, независимый эксперт по постсоветскому пространствуАндрей Суздальцев.

"То есть его использовали втемную, и он не собирается прекращать политическую деятельность на территории России. Это входит вразрез с планами правительства Германии. Навальный должен был остаться, а лучше уйти даже в тень, как Скрипали, потому что схема по "Новичку", примененная к Навальному, абсолютно идентична тому, что делала Тереза Мэй. То есть никаких доказательств, никаких объяснений, а Россия должна срочно признать, что она исчадие ада", – считает Андрей Суздальцев.

В начале сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме политика выявили следы вещества из группы "Новичок". Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России данные по Навальному, но что касается результатов исследований, то речь идет о личных данных, разрешение на передачу которых должен дать тот, кому они принадлежат. 10 сентября политик полностью пришел в себя.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/