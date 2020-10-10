Владимир Синяговский: Испокон веков казаки доказывали преданность своей Родине...

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10 октября в рамках региональной недели состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского и атамана Черноморского округа Кубанского казачьего войска, депутата городской думы Новороссийска Сергея Савотина.

"Примите самые добрые поздравления в канун знаменательной и памятной даты – Дня образования Кубанского казачьего войска! - начал диалог депутат Государственной Думы, - История кубанского казачества - символ мужества, беззаветной преданности и самоотверженного служения Отчизне. Казаки и сегодня защищают интересы страны, ведут большую работу по возрождению культуры предков, принимают активное участие в общественной жизни региона."

"Испокон веков казаки доказывали преданность своей Родине верной и самоотверженной службой. И эти традиции вы успешно поддерживаете и в настоящее время. Вы защищаете родные города и станицы, среди вас нет равнодушия и чужой боли, вы едины.

Сегодня мы благодарим вас за честную службу, активное участие в воспитании подрастающего поколения на принципах патриотизма, любви и верности Родине," - отметил Владимир Синяговский.

На встрече депутаты обсудили вопросы поддержки казачьих обществ Черноморского побережья, роли казаков-депутатов всех уровней в укреплении взаимодействия с органами местного самоуправления. Была выражена твердая позиция о необходимости строго соблюдать законодательство о казачестве.