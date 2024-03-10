Депутат Госдумы Иван Демченко: Продолжаем обсуждать Послание Президента России Владимира  Владимировича Путина...

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По инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко в актовом зале администрации Славянского района прошел круглый стол "Величие России в славных примерах прошлого, достижениях настоящего и перспективах будущего!".

Его участниками стали педагоги и студенты образовательных организаций района, представители общественности.

Модератором встречи выступил помощник депутата Ивана Демченко – доцент филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани, советник атамана Славянского районного казачьего общества, участник событий Крымской весны, кандидат исторических наук Юрий Николаевич Емельянов.

"Хотел бы поблагодарить всех участников круглого стола за содержательный обмен мнениями и полагаю, что такие мероприятия должны стать доброй традицией, позволяющей молодому поколению учиться на богатом прошлом нашей страны, понимать уникальное место России в современном мире", - отметил в своем телеграм-канале депутат.