Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Подмосковье

/Тема дня/

Следственные органы прокомментировали ход расследования уголовного дела по факту дачи экспертного заключения об алкогольном опьянении ребёнка, погибшего в результате ДТП в городе Балашиха Московской области.

Ранее руководство Главного следственного управления СК России по Московской области осуществлило личный приём отца ребенка.

Исходя из собранных данных и полученных в ходе личного приёма сведений по факту дачи экспертного заключения об алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

В заключении эксперт указал, что в крови погибшего ребёнка обнаружено 2,7 промилле этилового спирта.

Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему.

Следователями был также произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь.

Следователи намерены установить ребёнок употребил алкоголь при жизни.

В настоящее время следствие продолжается.

Источник: ГУ СК России по Московской области