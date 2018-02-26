В Новороссийске наградили десантников, участников сверхдальнего лыжного перехода

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Вениамин Кондратьев наградил участников сверхдальнего лыжного перехода, посвященного 100-летию Рязанского Высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

Десантная операция была приурочена, в том числе к 75-летию подвига моряков-черноморцев на Малой земле, столетию Красной армии.

В торжественном мероприятии, которое состоялось в Новороссийске, приняли участие вице-губернатор Алексей Копайгородский, заместитель командира 7-й гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова десантно-штурмовой дивизии, полковник Сергей Куклин, глава города Игорь Дяченко, представители ветеранских организаций. Почетные гости возложили гирлянды к памятнику командующему ВДВ Василию Маргелову.

Напомним, 3 февраля от Форумной площади в день военно-патриотической акции «Бескозырка» был дан старт 30 военнослужащим из Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии на совершение комбинированного перехода.

Марш-бросок с общей дистанцией свыше 7500 км одновременно начался в десяти городах России от пунктов постоянной дислокации воинских частей и соединении воздушно-десантных войск.

– Нашим ребятам выпал самый протяженный участок – 1300 километров, большую часть которого они прошли на лыжах. Вы мужественно преодолели все преграды, продемонстрировали свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Уверен, вы выполните любую боевую задачу, – обратился губернатор к присутствующим.

Он добавил, что дата начала похода – символична, в день героической высадки отряда Цезаря Куникова. Эта десантная операция золотыми буквами вписана в историю Великой Отечественной войны и города-героя Новороссийска.

– Здесь был бой, в котором все решалось силой духа. И свой вековой юбилей армия и флот встречают с высоко поднятой головой. Мы укрепили и создали заново военную мощь страны, модернизировали вооруженные силы. И сегодня наша российская армия снова считается одной из сильнейших и современных армий мира, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, заместитель командира 7-й гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова десантно-штурмовой дивизии, полковник гвардии Сергей Куклин поблагодарил главу региона за поддержку и помощь в организации мероприятия.

– Личному составу пришлось преодолеть много препятствий. Во всех городах участники общались с ветеранами, посещали памятные места. Состав с честью представил наш край, – добавил Сергей Куклин.

В ходе торжественной программы Вениамин Кондратьев наградил дивизию, вручив участникам сверхдальнего лыжного перехода ценные подарки.

Также прошли показательные выступления разведывательной роты 108 гвардейского десантно-штурмового полка и выступление военного оркестра 108 гвардейского десантно-штурмового полка.