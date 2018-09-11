Количество ДТП на железнодорожных переездах возросло

/Транспорт/

За 8 месяцев 2018 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 30 ДТП, за аналогичный период прошлого года – 27 случаев.

В результате ДТП в январе-августе текущего года 8 человек погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года погибло 4 человека и 22 пострадало.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с начала года совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 344 рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали более 1,4 тыс. нарушений правил дорожного движения. В отношении 121 водителя приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Также усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах более 1,9 тыс. бесед, в которых приняли участие более 25,7 тыс. водителей. На железнодорожных переездах в ходе рейдов раздали около 47 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги