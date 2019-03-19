Плацкартный вагон с модернизированным интерьером оказался востребованным у пассажиров

/Транспорт/

Плацкартный вагон с модернизированным интерьером отправился 18 марта в первый рейс в составе фирменного поезда № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва.

В мероприятии, посвященному этому событию, приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов.

Как отметил Дмитрий Пегов, в модернизированном вагоне сохранена традиционная компоновка, при этом пассажирам предоставлен новый уровень комфорта. Главное отличие обновленного интерьера – возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.

В вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установлены сенсорная панель, а также фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком и встроенным феном для рук.

Новый вагон оказался востребованным у пассажиров, его наполняемость составила 100%.

Отметим, что до конца 2019 года АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») получит 50обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования.

Источник: пресс-службаСКЖД