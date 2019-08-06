ДТП в Лазаревском районе

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В Лазаревском районе города Сочи, 45 летний местный житель, управляя автомобилем «АУДИ», допустил наезд на 7 летнего пешехода переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, по обозначенному регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения с переломом плеча ребенок-пешеход был госпитализирован.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи