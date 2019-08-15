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ДТП на Кубани

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Славянском районе.

По предварительным данным, 14 августа 2019 года около 21.00 водитель автомобиля Dodge 1976 г.р., двигаясь по улице Котовского станицы Петровской, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

На месте ДТП погибли трое пассажиров автомобиля, водитель получил телесные повреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: Дежурный сотрудник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Транспорт

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